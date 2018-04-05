После перехода в Бундеслигу, дела у наших легионеров Андрея Ярмоленко и Евгения Коноплянки, прямо скажем, идут не очень удачно.

Андрей Ярмоленко до сих пор залечивает травму и летом может быть выставлен Боруссией на трансфер, а Евгений Коноплянка в Шальке, больше времени проводит на скамейке запасных, чем на поле.

И как следствие этого, трансферная цена Коноплянки существенно упала. Об этом передает Футбол 24 со ссылкой на данные профильного портала Transfermarkt.

Напомним, что в 2017 году трансферная цена Евгения Коноплянки снизилась с 18 миллионов евро до 12,5.

А теперь цена Коноплянки составляет всего 9 миллинов евро, то есть снизилась еще на 3,5 миллиона. В текущем сезоне 28-летний украинский легионер Шальке провел 24 матча, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Ранее "Страна" сообщала, что Евгений Коноплянка может покинуть Шальке.