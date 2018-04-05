Антитеррористическая операция в Донбассе будет переведена в формат другой военной операции под командованием генерала Сергея Наева в мае.

Об этом президент Украины Петр Порошенко сказал на пресс-конференции в Виннице, запись которой размещена на официальном аккаунте президента в Facebook.

"Дата завершения АТО будет в мае. Потому что мы переходим к другому формату обороны страны согласно принятому закону о реинтеграции Донбасса. Мы вводим абсолютно новые, более эффективные мероприятия с применением вооруженных сил", - сообщил глава государства.

Согласно положениям закона о реинтеграции Донбасса, формат антитеррористической операции на Донбассе будет изменен на операцию Объединенных сил.

Видео: facebook.com/petroporoshenko

Ранее "Страна" сообщала, что командующий Объединенными силами пообещал журналистам работу, как в ведущих армиях мира.

Также Порошенко назначил командующим Объединенных сил на Донбассе штабиста Сергея Наева.