АТО на Донбассе будет завершена в мае - Порошенко
Антитеррористическая операция в Донбассе будет переведена в формат другой военной операции под командованием генерала Сергея Наева в мае.
Об этом президент Украины Петр Порошенко сказал на пресс-конференции в Виннице, запись которой размещена на официальном аккаунте президента в Facebook.
"Дата завершения АТО будет в мае. Потому что мы переходим к другому формату обороны страны согласно принятому закону о реинтеграции Донбасса. Мы вводим абсолютно новые, более эффективные мероприятия с применением вооруженных сил", - сообщил глава государства.
Согласно положениям закона о реинтеграции Донбасса, формат антитеррористической операции на Донбассе будет изменен на операцию Объединенных сил.
Видео: facebook.com/petroporoshenko
Ранее "Страна" сообщала, что командующий Объединенными силами пообещал журналистам работу, как в ведущих армиях мира.
Также Порошенко назначил командующим Объединенных сил на Донбассе штабиста Сергея Наева.