Утром 5 апреля в Соломенском районе Киева на Отрадном произошла массовая драка с поножовщиной.

Об этом в Facebook сообщил артист Анатолий Матвиенко.

"Ну вот, спокойная жизнь в Киеве заканчивается. Сегодня около пяти утра на улице Леваневского, что на Отрадном, около 30 человек, похоже, арабов, столкнулись с кавказцами. Вероятно, они все вышли из ночного клуба Авиатор ... Побоище и невероятный крик продолжались около получаса. Полиция, приехавшая боялась выйти из машин. Есть раненые ... Все микрорайоне в шоке", - написал он.

Фото: facebook.com

По данным УНН, в столичной полиции подтвердили факт драки.

"Такой факт был. Кто участники - выясняется. У одного мужчины - непроникающее ножевое ранение. В полицию никто с заявлениями не обращался", - сообщили в полиции.

Напомним, что поздно вечером 4 апреля в Киеве на Виноградаре произошла массовая драка возле ночного клуба, один человек оказался ранен. Драка произошла около 23:00 на проспекте Свободы, 26 у кафе "Кавказ".

Как сообщала "Страна", в Киеве мужчина кухонным ножом ранил охранника торгового центра.