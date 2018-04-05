В Ставропольском крае России разбился вертолет Ми-2, летчика удалось спасти.

Об этом пишет "ФАН".

Вертолет разбился в Шпаковском районе во время обработки полей химикатами. Неожиданно на высоте у машины заглох двигатель. Пилот попытался мягко снизиться и приземлиться, но не вышло.

Воздушное судно упало рядом с полевым станом и загорелось. Колхозники успели вытащить летчика.

Точное число пострадавших в результате крушения Ми-2 пока неизвестно. Причины произошедшего уточняются.

Ранее "Страна" сообщала, что в США на дом упал вертолет.

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