Вертолет Ми-2 разбился на Ставрополье в России, летчика спасли колхозники
В Ставропольском крае России разбился вертолет Ми-2, летчика удалось спасти.
Об этом пишет "ФАН".
Вертолет разбился в Шпаковском районе во время обработки полей химикатами. Неожиданно на высоте у машины заглох двигатель. Пилот попытался мягко снизиться и приземлиться, но не вышло.
Воздушное судно упало рядом с полевым станом и загорелось. Колхозники успели вытащить летчика.
Точное число пострадавших в результате крушения Ми-2 пока неизвестно. Причины произошедшего уточняются.
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