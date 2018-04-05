После расследования и суда члены экипажа судна "Норд", задержанного в акватории Азовского моря, скорее всего, вернутся в Керчь.

Об этом сообщил начальник управления надзора за уголовным производством Прокуратуры АРК Игорь Поночовный, передают "Крым. Реалии".

По его словам, Украина однозначно считает членов экипажа украинцами, которым российские паспорта были выданы незаконно.

"Однозначно, члены экипажа, скорее всего, попадут домой, в Керчь. Единственный негатив сейчас в том, что члены экипажа российская сторона использует для манипуляций в СМИ, якобы мы лишили семьи кормильцев. Но с точки зрения украинского законодательства мы поступили правильно ", - рассказал Поночовный.

Он добавил, что сейчас будет проводиться досудебное расследование по двум уголовным производствам - в отношении капитана корабля, который незаконно пересек границу с временно оккупированной территории и по факту незаконного рыбного промысла.

Прокурор выразил надежду, что суд поддержит позицию пограничников и привлечет экипаж судна к административной ответственности, поскольку "моряки должны понимать, что произошла оккупация и пересечение границы является незаконным"

Ранее "Страна" разбиралась, введет ли Россия свой военный флот в Азовское море.

Как сообщала "Страна", МИД РФ вручил ноту протеста украинскому дипломату из-за задержания "Норда".