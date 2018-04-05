Вчера около 23:00 в Киеве националисты сняли блокаду телеканала ZIK.

Об этом пишет сайт канала.

Представители "Братства" Корчинского убрали палаточный городок, которым неделю перегораживали вход в студии канала в Октябрьском дворце.

4 апреля, Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова рассмотрел вопрос блокады телеканала ZIK и проголосовал за то, чтобы взять под свой контроль ситуацию вокруг телеканала.

На заседании Комитета ВР по вопросам свободы слова присутствовали генеральный продюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко, шеф-редактор медиа-холдинга ZIK Даниил Никуленко, а также известный адвокат, ведущий программы "ДокаZ" Алексей Шевчук.

"Братство" Дмитрия Корчинского взяло в осаду один из входов в Октябрьский дворец, где расположен телеканал ZIK. Сам лидер организации угрожал уничтожением канала. Такие действия "Братства" Корчинский объяснял тем, что канал, якобы, хотят продать Виктору Медведчуку. На канале такие намерения отрицали.

"Команда ZIKу выражает искреннюю благодарность тем, кто продемонстрировал профессиональную солидарность и поддержал телеканал в период давления - Национальному союзу журналистов Украины и его руководителю Сергею Томиленко, председателю Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Виктории Сюмар и члену комитета Ольге Черваковой, руководству и активистам "Национальных дружин" за круглосуточную охрану телестудии, а также представителям международных организаций, в частности мониторинговой миссии ОБСЕ, мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, директору представительства Freedom House в Украине Мэтью Шаафу, коллегам из других СМИ, партнерам, зрителям, всем, кто болел за ZIK", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что телеканал ZIK опроверг заявление Корчинского о продаже Медведчуку и потребовал снять блокаду.

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