Печерское управление полиции Киева открыло уголовное производство по факту незаконного освобождения Анны Соломатиной с должности руководителя Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК. Об этом на своей странице в Facebook сообщила организация Transparency International.

Как говорится в сообщении, производство квалифицировали по ч.1 ст.172 Уголовного кодекса - грубое нарушение законодательства о труде.

"Прошло 1,5 месяца после определения Печерского суда... и Печерское управление полиции в г. Киеве внесло в Единый реестр досудебных расследований производства относительно незаконного освобождения Анны Соломатиной с должности руководителя Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК", - пишет организация.

"К сожалению, даже требование к правоохранителям выполнять свои функции через суд происходит со значительной задержкой. Ведь о соответствующем решении суда мы писали еще 20 февраля", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/TransparencyInternationalUkraine

Ранее экс-глава департамента финконтроля Нацагентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина заявила, что правоохранители саботируют расследование ее материалов, разоблачающих коррупцию в НАПК.

Напомним, 14 ноября глава департамента финансового контроля НАПК Анна Соломатина обвинила руководство агентства в фальсифицировании результатов спецпроверок претендентов на должности на госслужбе. Кроме того, е-декларирование, по ее словам, используется для покрывания лояльных к власти чиновников и личного обогащения руководства НАПК.

Также мы сообщали, что СБУ получила от НАБУ дело по заявлению разоблачительницы Соломатиной.