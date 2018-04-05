Дортмундская Боруссии, которая проводит не самый лучший сезон в своей истории, намерена кардинально обновить и состав, и тренерский штаб.

Уже этим летом клуб может выставить на трансфер солидную группу футболистов, среди которых и украинский легионер Андрей Ярмоленко.

Об этом сообщает Bild.

Кроме того, немецкую команду могут покинуть еще семь игроков - Джереми Толян, Нури Шахин, Гонсало Кастро, Александр Исаак и Эрик Дурм.

В нынешнем сезоне Андрей Ярмоленко провел 24 матча в составе "шмелей", в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи. Из-за травмы сухожилия 28-летний хавбек последний раз выходил на поле в составе Боруссии 27 января.

Ранее "Страна" сообщала, что Андрей Ярмоленко пропустит матч против Баварии.