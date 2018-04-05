В Черкассах в ночь на 5 апреля в 2:05 прогремел взрыв в помещении производственного цеха черкасского ГП "НПК Фотоприбор", входящего в состав ГК "Укроборонпром". Об этом сообщает пресс-служба концерна.

На месте происшествия работают представители полиции, СБУ и ГосЧС. При осмотре помещения, по следам воронки и обломков, зафиксирован подрыв одной гранаты типа РГД-5 и обнаружена еще одна граната этого типа, которая не разорвалась из-за не выдернутой до конца чеки.

В результате взрыва пострадавших нет. Взрывом выбиты окна. Размер материального ущерба устанавливается.

Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин сообщил, что готовится распоряжение о повышении мер безопасности на предприятиях Концерна.

Правоохранители пока анализируют найдены доказательства и записи камер наблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленников.

ГП "НПК Фотоприбор" - стратегическое для оборонной отрасли Украины предприятие, специализирующееся на разработке и изготовлены приборов ночного видения, систем прицеливания, наведения и управления огнем для бронетанковой техники и военной авиации. Продукция предприятия применяется в танках "Булат" и "Оплот", а также в противотанковых ракетных комплексах вертолетов.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине процветает нелегальная торговля боеприпасами из зоны АТО, а также оружием из боевых подразделений и военных складов.

Также сообщалось, что "Укроборонпром" утвердил решение о сокращении персонала в главном офисе на 40%, до 180 человек.