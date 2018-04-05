В январе-марте 2018 года Украина увеличила импорт угля каменного и антрацита до 5 млн 745,823 тыс. тонн. Это на 57,6% (на 2 млн 99,618 тыс. тонн) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

Уголь импортирован на сумму $760,468 млн, что на 33,5% больше, чем в январе-марте-2017 ($569,631 млн).

При этом из России поступил уголь на $472,397 млн (доля в импорте 62,12%), из США – на $219,929 млн (28,92%), из Канады – на $48,365 млн (6,36%), из других стран – на $19,777 млн (2,6%).

Также Украина в январе-марте-2018 года экспортировала 43,338 тыс. тонн угля каменного и антрацита на $7,8 млн, в том числе в РФ – на $4,597 млн, в Словакию – на $3,201 млн, в Венгрию – на $0,002 млн.

Напомним, что с начала года в Украине резко снизилась добыча угля.

Как сообщала "Страна", добываемый на неподконтрольной правительству территории Донецкой области уголь поставляется в РФ, а также на некоторые предприятия, которые продолжают работу в отдельных районах Донецкой области. Об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.