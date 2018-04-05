Народный депутат Украины Надежда Савченко сегодня не прошла судебно-психологическую экспертизу с применением компьютерного полиграфа. Этому помешали процессуальные вопросы. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Сестра Надежды Савченко Вера объяснила, что полиграф не проходили, поскольку не были согласованы процессуальные вопросы, в частности следователь не предоставил стороне защиты материалы дела.

Вера Савченко отметила, что ситуация прояснится через несколько дней. "Адвокаты просят дело у следователей, у которых есть три дня, чтобы подумать", - добавила она.

В свою очередь, как сообщил телеканал "112 Украина" ссылаясь на адвоката нардепа, допроса Савченко в четверг не было, так как защита не получила материалы дела и не было возможности подготовиться к допросу. По словам адвоката, допрос пройдет в другой день.

В самом Институте судебных экспертиз эту информацию подтвердили, пишет УНН.

"К большому сожалению, по инициативе стороны защиты сегодня такая экспертиза не состоялась. Она отказалась по причинам, которые связаны исключительно с процессуальными вопросами, которые я не могу сейчас озвучить, потому что это тайна следствия. Но, я надеюсь, что в ближайшем будущем такая экспертиза состоится, потому что Надежда Викторовна настроена положительно на исследования, но есть определенные процессуальные вопросы, требующие решения", - сказал заведующий отделом психологических исследований института Юрий Ирхин.

При этом Ирхин не уточнил дату, когда может произойти исследования на полиграфе.

Он также напомнил, что судебно-психологическая экспертиза с применением компьютерного полиграфа проводится исключительно по добровольному согласию.

Ранее "Страна" писала о том, что Cавченко возили к врачам, но она продолжает голодовку.

Также мы сообщали, что сестра Савченко заявила, что в ее авто нашли закладку на взрывное устройство.