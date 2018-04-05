Принятый сегодня Радой за основу президентский законопроект о национальной безопасности Украины открывает для Украины двери для эффективного взаимодействия с НАТО.

Об этом Петр Порошенко заявил на встрече с медиками в Винницкой областной детской клинической больницы, что следует из видео на официальном аккаунте президента в Facebook.

"Этот законопроект открывает двери для эффективного взаимодействия с НАТО. НАТО увеличивает эффективность и помогает нам защищать украинскую землю", - заявил Порошенко.

Видео: facebook.com/petroporoshenko

Ранее "Страна" сообщала, что Рада поддержала президентский законопроект о национальной безопасности Украины. Новая схема.

Также сегодня Рада займется нацбезопасностью и "Северным потоком-2".