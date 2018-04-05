"Открывает двери для НАТО". Порошенко прокомментировал закон о нацбезопасности
Принятый сегодня Радой за основу президентский законопроект о национальной безопасности Украины открывает для Украины двери для эффективного взаимодействия с НАТО.
Об этом Петр Порошенко заявил на встрече с медиками в Винницкой областной детской клинической больницы, что следует из видео на официальном аккаунте президента в Facebook.
"Этот законопроект открывает двери для эффективного взаимодействия с НАТО. НАТО увеличивает эффективность и помогает нам защищать украинскую землю", - заявил Порошенко.
Видео: facebook.com/petroporoshenko
Ранее "Страна" сообщала, что Рада поддержала президентский законопроект о национальной безопасности Украины. Новая схема.
Также сегодня Рада займется нацбезопасностью и "Северным потоком-2".
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