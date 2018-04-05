Министр соцполитики Андрей Рева заявил, что Министерство по делам ветеранов должно быть создано до 1 января 2019 года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Оно должно быть создано до 1 января 2019 года", - сказал министр, находясь в Виннице, где проходило расширенное совещание правительства.

По его словам, пока необходимо определится с функциями, которые будут возложены на данное министерство.

При этом Рева не подтвердил информацию, что правительство отказалось от назначения Валентина Манько на должность председателя Госслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО из-за того, что вскоре будет создано Министерство по делам ветеранов.

"Я не знаю об этом. Если Комиссия высшего корпуса государственной службы внесет это в Кабинет министров, то он обязан рассмотреть и принять решение: "да" или "нет", - отметил министр.

Напомним, что ранее сообщалось, что Кабмин отказался назначать Манько главой Госслужбы по вопросам ветеранов АТО.

Как сообщала "Страна", ветераны АТО бунтуют против скандального Манько.