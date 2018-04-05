Воспитанников Борзнянской специализированной школы-интерната в Черниговской области, где произошло массовое отравление, кормили продуктами неизвестного происхождения.

Об этом говорится в отчете Госпродпотребслужбы по организации питании детей в школах и детсадах за 2017 год.

"В Черниговской области при проведении санитарно-эпидемиологического обследования КЗ "Борзнянская специализированная школа-интернат I-III ст. с углубленным изучением отдельных предметов и курсов", в связи со вспышкой острой кишечной инфекции, было обнаружено более 130 кг продуктов (свинина, курятина, сосиски, молочные продукты и т.д.) без маркировки, что является нарушением Закона Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов", - сообщили контролеры.

По итогам проверок инспекторами ведомства было составлено предписание с требованием изъять из обращения вышеуказанные продукты питания.

Всего по итогам проверок детских садов и школ в 2017 году, Госпродпотребслужба обнаружила 82 несоответствия пищевых продуктов, отобранных из пищеблоков.

Ранее мы сообщали о том, что на Черниговщине в больницу с отравлением попали 16 учеников школы-интерната.

Также мы писали, что в Луцке 15 дошкольников возрастом от 3 до 4 лет попали в инфекционное отделение городской больницы с признаками отравления.