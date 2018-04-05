Представитель ООН по вопросам разоружения Томас Маркрам призвал членов Совбеза создать орган для наказания причастных к применению химоружия в Сирии.

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

"Новые утверждения о применении в Сирии химического оружия еще раз свидетельствуют о необходимости единого подхода и консенсуса в том, что касается механизма по выявлению виновных", - сказал он.

Маркрам напомнил, что эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнаружили доказательства использования химоружия, а именно нервно-паралитического агента зарин, в ходе нападения 4 апреля в Хан-Шейхуне.

"Сегодня из Сирии продолжают поступать сообщения об использовании токсических веществ в ходе боевых действий", - отметил он.

Маркрам подчеркнул, что Генеральный секретарь ООН неоднократно призывал покончить с безнаказанностью, определить виновных в применении химического оружия и привлечь их к ответственности.

"Позвольте мне воспользоваться этой возможностью и вновь заявить, что сегодня крайне необходимо, чтобы Совет Безопасности проявил единство - так, как он сделал это при принятии резолюции 2118 (2013) в отношении Совместной миссии ОЗХО – ООН и самого Совместного механизма по расследованию", - сказал представитель ООН.

По его словам, в настоящее время продолжаются усилия по уничтожению двух оставшихся объектов по производству химического оружия в Сирии. Этот процесс займет два-три месяца и пройдет под контролем со стороны ОЗХО.

Как известно, весной 2014 года была создана Миссия ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия. Именно она констатировала несколько случаев применения опасных химикатов в качестве оружия в ряде населенных пунктов Сирии, в том числе использование сернистого иприта в Умм-Хоше и зарина в Хан-Шейхуне. Вслед за этим был учрежден Совместный механизм, которому было поручено установить причастных к инцидентам с применением химического оружия в Сирии, о которых сообщали инспекторы ОЗХО. Однако в ноябре 2017 года Совбез не смог договориться о продлении его мандата. Российская делегация наложила вето на соответствующую резолюцию, мотивируя свое решение неэффективностью работы Механизма.

Сейчас Миссия ОЗХО по установлению фактов продолжает свою работу в Сирии. Она расследует новые сообщения. Однако, как напомнил представитель Секретариата ООН, члены этой Миссии не уполномочены выявлять причастных к тому или иному инциденту.

Ранее "Страна" сообщала, что у Асада заявили, что нашли 24 тонны химоружия на отбитых у оппозиции территориях.

Также Макрон пригрозил ударом по Сирии, если узнает о применении химоружия.