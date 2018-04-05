Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук во время встречи со студентами Киево-Могилянской академии рассказал о том, как Украина может вернуть контроль над Донбассом и Крымом по стратегии Германии.

Об этом сообщает "Главком".

"Вы помните из истории, что случилось с Германией после Второй мировой войны. Германия была разделена, Восток Германии был оккупирован советской армией, на этой территории появился сателлит Советского Союза - Германская Демократическая Республика, а западная Германия, которая в то время была оккупирована США, Англией и Францией начала свою жизнь как рыночная либеральная демократия. Глава ФРГ, известный государственный деятель, канцлер Конрад Аденауэр сказал: "Германия была, есть и будет единой. Никто нас никогда не разделит. И мы никогда не смиримся и не признаем тот факт, что кто-то забрал у нас нашу территорию. Что нам нужно, чтобы вернуть часть страны? Работать, работать и еще раз работать. Сегодня единственное, что мы можем сделать для создания единой Германии - сделать так, чтобы наша страна была лучшей в регионе, чтобы мы стали богатыми, сильными. И это тот путь, который когда-то сделает нас едиными".

Прошло 50 лет, и в 1989 году Берлинская стена упала. Я считаю, что это единственная стратегия, которая полностью верна. Могут быть варианты, которые дополняют эту стратегию, но без этого мы никогда не вернем ни Крым, ни Донбасс, поэтому сегодня наша задача сделать так, чтобы и территория, которую мы контролируем, начала резко богатеть, росла сила украинской армии, чтобы Украина стала служить примером успеха. Это позволит вернуть наши территории гораздо быстрее, легче и самое главное - это реалистичный сценарий, в который я верю", - рассказал музыкант.

Напомним, что за полгода до выборов Вакарчук соберет грандиозный концерт в Киеве.

Ранее "Страна" писала, ждет ли Украину политический выбор между двумя артистами - Вакарчуком и Зеленским.