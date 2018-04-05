США решили передать Украине партию снайперского вооружения
Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение предоставить Украине очередную партию снайперского вооружения.
Об этом на брифинге в Киеве сообщил сенатор США Роберт Портман, передает УНН.
По словам сенатора, 4 апреля он посетил Донбасс, где увидел, что украинские военные все еще погибают от снайперского оружия врага.
"Одним из изменений в американском законодательстве и одним из решений администрации только за последний месяц является предоставление снайперского пакета украинской армии, чтобы они имели возможность реагировать на снайперский огонь, который убивает столько украинских защитников", - сказал Портман.
Ранее "Страна" сообщала, что на Донбассе от пули снайпера погиб 19-летний доброволец из Конотопа.
Также Полторак рассказал, когда Украина получит долгожданные Javelin.