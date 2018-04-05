Верховная Рада призвала власти западных государств наложить запрет на строительство российского газопровода "Северный поток-2" и не принимать участие в этом проекте.

Парламентарии 266 голосами поддержали соответствующее заявление, пишет УНН.

Также авторы заявления предлагают во исполнение статьи 274 Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и статьи 6 Договора об учреждении Энергетического сообщества, безотлагательно провести консультации между правительством Украины и Европейской комиссией по недопущению строительства газопровода "Северный поток-2".

Кроме этого, депутаты призывают способствовать распространению на "Газпром" и аффилированных с ним лиц действия всех персональных и секторальных санкций, введенных из-за российской вооруженной агрессии против Украины.

Также предлагается "принимать регуляторные, инфраструктурные и другие мероприятия (в частности, в рамках единого Энергетического Сообщества) для надежного, устойчивого уменьшения монопольного влияния российских предприятий на энергетических рынках Европы, Центральной Азии, Дальнего Востока, и мира в целом".

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко надеется, что шведы и датчане остановят "Северный поток-2".

Также в Газпроме пообещали снизить транзит газа через Украину в 10 раз.