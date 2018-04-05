В деле покушения на депутата Игоря Мосийчука в октябре 2017 года появились первые подозреваемые. Об этом заявили представители СБУ и столичной прокуратуры на совместном брифинге сегодня, 5 апреля.

И, хотя все трое - украинцы, след (как и в любом резонансном преступлении за последние годы) привел в Россию. По мнению следствия, организовал покушение четвертый фигурант - неустановленный офицер разведки Генштаба РФ.

С этого места и начинаются вопросы к расследованию. Главный из которых звучит так: что общего между депутатом Мосийчуком и интересами военной разведки России?

Ответ, который дали на это силовики, в последнее время стал трафаретным - Мосийчука пытались убить, чтобы посеять хаос в Украине и получить повод для вторжения.

"Страна" собрала воедино новые и старые детали покушения у канала "Эспрессо".

"Организатор - неустановленная личность мужского пола"

Брифинг по результатам расследования вели тезки - Павел и Виктор Кононенко. Первый - зампрокурора Киева, второй - представитель СБУ.

По их данным покушение совершила группа из трех украинцев, которых организовал офицер военной разведки России.

Информацию о лицах, совершивших теракт, СБУ получила еще в декабре - то есть, через полтора месяца после покушения. Однако подозрения им были объявлены гораздо позже - нужно было все задокументировать. А единственного задержанного по этому делу тайно арестовали только на прошлой неделе.

Имя россиянина не установлено, однако известны исполнители.

Это уроженец Азербайджана Александр Феликсович Григорян, 1974 г.р., зарегистрированный в Днепропетровской области. Второй - волынянин Игорь Николаевич Лысак, 1980 г.р., прописанный в Киеве. А также Михаил Анатольевич Мятных, 1981 г.р - уроженец и житель Киева.

Трое подозреваемых исполнителей теракта. Кто из них кто - пока непонятно. Фото СБУ

Двое из них скрываются на территории России, а Мятных задержан по ч.5 ст.27, ч.3 ст.258 (пособничество в совершении теракта), ч.1. ст.263 (незаконное хранение взрывчатки), ч.2 ст.263 (незаконное изготовление взрывчатки) Уголовного кодекса.

Мятных, по данным СБУ - "опустившися интеллигент, живший в гараже". Судя по всему, именно в том гараже, где хранилась готовилась взрывчатка.

Григоряну и Лысаку сообщили о подозрении заочно и объявили в розыск. Им инкриминируют те же статьи, что и Мятных, а дополнительно - еще и ст.112 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь государственного деятеля).

Все трое исполнителей имеют высшее образование. "Характеризовались положительно. Только Мятных задерживался за хранение небольшого числа боеприпасов, но дело так и не было открыто", - рассказал представитель прокуратуры.

"Организатор преступления - неустановленная личность мужского пола, представитель Генерального штаба Вооруженных сил РФ, который прибыл из РФ в Украину и находился здесь в период с 9 по 11 сентября 2017 года и с 10 по 13 октября 2017 года для организации знакомства Лысака с Григоряном и постановки задачи", - заявил представитель СБУ.

Подготовка. Версия СБУ

Во время пребывания в Украине российский военный использовал паспорт гражданина РФ и неоднократно бывал - вместе с Лысаком и Григоряном - возле телеканала "Эспрессо".

Этот таинственный офицер Генштаба въезжал в Украину по двум разным паспортам. СБУ знает их данные, но говорит, что оба документа - "липа".

Григорян проводил реконгносцировку местности у здания канала и в других местах, где мог предположительно появиться Мосийчук. И мастерил взрывное устройство, периодически привлекая к этому Лысака. Григорян прибыл из Крыма, легально перейдя пункт пропуска.

Полная версия брифинга СБУ и прокуратуры по делу взрыва у "Эспрессо ТВ"

Лысак же доставал детали для бомбы и вместе с Мятных устанавливал ее на мопед марки "Сеул". Он же пригнал под офис "Эспрессо" и сам мопед, активировав бомбу. После теракта он уехал в Беларусь, а оттуда в Россию. Еще раньше Украину покинул Григорян.

Мятных помогал делать взрывчатку и предоставлял гаражи для ее хранения. В этих же гаражах он встречался с сообщниками - включая российского разведчика. Там же СБУ нашла около двух кило тротила, ручные гранаты, ручной противотанковый гранатомет и огнестрельное оружие.

Гранатомет, якобы найденный в гараже у Мятных. Фото СБУ

Гранаты РГД-5. Фото СБУ

Мятных уже избрана мера пресечения - содержание под стражей. Интересно, что суд проходил на прошлой неделе без участия прессы. Лысаку и Григоряну объявили подозрение заочно.

Следствие считает, что целью теракта было убийство депутата Игоря Мосийчука, а также дестабилизация ситуации и развязывание военных действий в Украине. На уточняющий вопрос журналистов - "а зачем им тогда именно Мосийчук?" прокурор ответил: "Именно Мосийчук был им нужен. Деталей я пока что назвать не могу. Скажу потом".

По данным СБУ, Григорян и Лысак постоянно ездили в Россию, где и были завербованы.

6 вопросов к следствию

Версия следствия оставляет после себя ряд вопросов.

1. Почему двое исполнителей теракта покинули страну сразу после его совершения, а Михаил Мятных - остался? А оставшись - не додумался убрать или перепрятать оружейный арсенал у себя в гараже?



2. Почему суд по избранию ему меры пресечения проходил в закрытом от прессы режиме? Точнее - пресса вообще ничего не знала о таком судебном заседании.



3. Какого рода боеприпасы хранил Мятных, когда его задержали впервые, а потом отпустили? И откуда он их взял? Большинство инцидентов с незаконным оборотом оружия в Украине связано с атошниками. Служил ли Мятных на Донбассе?



4. В силу каких обстоятельств террористам понадобился именно Игорь Мосийчук? Если как громкая медийная персона - об этом можно было сказать и на брифинге. Ибо вряд ли отдельно взятый депутат Мосийчук каким-то образом мог помешать планам Генштаба России по захвату Украины, если таковые и были.



5. Но главный вопрос - к версии следствия о покушении с целью дестабилизации ситуации в нашей стране. Каким образом убийство депутата Мосийчука способно стать поводом для военного вторжения РФ? Или хотя бы серьезно дестабилизировать ситуацию? В конце концов это было бы не первое политическое убийство в стране за последние годы.



6. И последнее. Почему нет ни одного фото организатора - офицера военной разведки РФ? Если СБУ доподлинно было известно время и место его нахождения за два визита в Киев - неужели он ни разу не попался на видеокамеры?



Тем более, его мог опознать и Мятных (по данным СБУ, разведчик бывал в его гараже), и пограничники (он дважды легально въезжал в Украину, а значит - его паспортные данные с фото заводились в базу).



Да и в прокуратуре заявили, что полгода изучали данные с 800 камер по всему Киеву.



Стоит отметить, что раскрытие дела Мосийчука напоминает расследование по убийству Дениса Вороненкова - когда большая часть подозреваемых оказалась недоступна для украинских правоохранительных органов. А под стражу берутся "шестерки", которые были в основном на подхвате.



Отсюда еще одно вопрос - на основании чего следователи "размотали" настоящий заговор по завоеванию Украины через кровь Мосийчука? На показаниях второстепенного исполнителя? Неужели "опустившего интеллигента" Мятных российская разведка доверительно посвятила в стратегические планы Кремля?

Как происходил взрыв у "Эспрессо"

Взрыв возле телеканала "Эспресо" произошел вечером 25 октября 217 года. В этот день народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук, политолог Виталий Бала и советник президента Олег Медведев принимали участие в эфире.

После завершения программы в 22.00 Мосийчук и Бала покинули студию и еще некоторое время разговаривали с ведущей Мирославой Барчук, а затем направились к выходцу. Третий гость эфира Олег Медведев с ними не пошел.

В момент, когда Бала и Мосийчук вышли, прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека и трое были ранены, в том числе Мосийчук.

Позже стало известно, что взорвался мопед, который был припаркован у студии, которая находится на улице Адама Мицкевича, 10. Неизвестный человек оставил его у входа на телеканал примерно за 10 минут до окончания эфира. Также сообщалось, что этот мопед видели там и раньше.

Нардеп перенес операцию, в ходе которой у него из ноги были извлечены осколки, а в руку вживили титановую пластину.

Политолог Виталий Бала также сильно пострадал от взрыва, у него были осколками повреждены внутренние органы. Третья пострадавшая – местная жительница, проходившшая мимо, Надежда Тарасенко. Она была серьезно ранена, один из осколков пришлось извлекать из мозга.

Погибли в результате взрыва охранник Мосийчука Руслан Кушнир и подполковник МВД Михаил Мормиль, который проходил рядом с местом взрыва. Кушнир погиб сразу, Мормиль скончался уже в больнице.

Первые версии после покушения

Сразу после взрыва Мосийчук начал говорить о российском следе. Он намекал на причастность к организации покушения главы Чечни Рамзана Кадырова, поскольку с ним у Мосийчука была открытая вражда. В свое время он расстреливал портрет главы Чечни, а Кадыров, в свою очередь, угрожал ему физической расправой.

Но были и другие версии взрыва. Ведь если бы целью был именно радикал, то взрывчатку, вероятнее всего, заложили бы в его машину.

Застройка в Одессе. Версия, также связанная с Мосийчуком, но не имеющая никакого отношения к политике. Речь о криминальной разборке, связанной с противостоянием застройщиков Одессы. В ней радикал встал на одну из сторон конфликта, поэтому, возможно, решили припугнуть или даже физически ликвидировать.

Покушение на экс-полицейского. По одной из альтернативных версий, покушались не на Мосийчука, а на 36-летнего Михаила Мормиля. Во время взрыва он находился прямо на линии поражения, а вот Мосийчук уже отходил в сторону.

Подполковник МВД к тому времени уже два года как ушел "на гружданку", отслужив 13 лет. После увольнения он занялся юридической практикой. Он судился с правоохранительными органами, пытаясь выбить себе компенсацию за ухудшение здоровья за время службы. Из-за этого дела он постоянно получал угрозы, а также жаловался на слежку. К слову, жил он рядом с офисом телеканала и не дошел до своего подъезда буквально несколько метров.

Конфликт между националистами. Еще одной версия покушения на Мосийчука могли стать разборки националистов между собой. Накануне покушения обострилась борьба за "дом Арбузова" в центре Киева. Мосийчук активно участвовал в судебном процессе по этому поводу на стороне лидера "ОУН" Михаила Коханивского.

Криминал и янтарь. Не исключен и чисто криминальный контекст происходящего. Как говорили источники "Страны" в полиции, Мосийчук якобы поддерживает отношения с лицами, "хорошо известными в криминальных кругах".

Среди таковых, в частности, криминальный авторитет "Самвел Макеевский"(он же "Самозванец"). По оперативным данным силовых структур ОПГ Самвела занималась разбоями и грабежами на Полтавщине, а потом перебралась в Киев, где занимается "отжимами" недвижимости и вымогательством.

Еще один контакт Мосийчука в уголовном мире - Мераб Суслов. Долгое время Суслов проходил по базам МВД как уголовный авторитет, но затем пытался заняться легальным бизнесом. В настоящее время Мераб отбывает наказание за организацию убийства своего компаньона по бизнесу.

Также Мосийчук, по данным силовиков, имеет определённые интересы в сфер добычи янтаря в Ровенской области.

Как утверждают на правах анонимности местные правоохранители, здесь радикал имел определённые связи с братьями Александром и Андреем Ширяевыми, которые ведут активную добычу янтаря на территории Сарненского района.

Впрочем, сам Мосийчук все обвинения в связях с криминалом и "крышеванием-рейдерством", которые время от времени всплывали в СМИ, категорически отрицал и называл происками политических врагов.