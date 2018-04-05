Киевский институт судебных экспертиз закрыли из-за проверки на полиграфе, которую проходит народный депутат Надежда Савченко.

Об этом сообщает УНН.

Вход в учреждение заперт на ключ, у дверей стоят полицейские. Граждан, у которых на сегодня назначены экспертизы в Институт не пускают. В Институт пока нельзя обратиться ни по каким вопросам.

На просьбу зайти, полицейские отвечают: "Не работаем."

Фото: unn.com.ua

В Институте находятся сестра Надежды, Вера Савченко и ее помощники.

Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Ранее "Страна" сообщала, что сестра Савченко заявила, что в ее авто нашли закладку на взрывное устройство.

Также адвокаты Савченко готовятся опровергнуть "пидозру" по шести статьям.