Ставшая символом счастливого украинского пенсионера в агитационном ролике президента Порошенко жительница Чернигова Раиса Кузьменко заняла три тысячи гривен на лекарства и до сих пор ждет повышения пенсии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В холодильнике пенсионерки молоко и запасы консервации. Фруктов или мяса давно не было.

"За что мне жить? Я взяла бутылку молока, закипятила и мне этого хватает на неделю. Домашнее, все на рынке покупается. Я тоже яблочки хочу, какую апельсинку", - говорит Раиса Кузьменко, пенсия которой составляет 1 900 гривен. Из этой суммы полторы тысячи женщине приходится отдавать за коммунальные услуги.



В телевизионном ролике в поддержку президента - Раиса Кузьменка стала образцом счастливого пенсионера.

"Я проработала 43 года. Наконец получила большую пенсию", - произносит пенсионерка в ролике.

Режиссер, который говорил женщине, что надо озвучить в ролике, приехал из Киева. Как ее нашел, она не знает. Сам режиссер от комментариев отказался, но предварительно в переписке с ТСН написал, что сам был удивлен малой пенсией Раисы Кузьменко, и надеется, что ее поднимут.

"Таким категориям людей должны поднять. Гройсман даже указ месяца полтора назад подписывал... И также я не глава Пенсионного фонда... Пусть ей помогают ее сыновья, которых у нее много и которые оставили ее один на один с этой пенсией", - написал режиссер.

Раисе Кузьменко 82 года, из которых 43 она проработала вахтершей и швеей. Живет сама, хотя имеет четырех детей и шестерых внуков. Денег у них, объясняет, не берет, потому что те тоже едва выживают. Женщина только переболела - деньги на лекарства заняла.

В пенсионном фонде пояснили, что пенсия Ларисы Кузьменко выше прожиточного минимума и повышение ожидается лишь в декабре - на девять гривен.

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