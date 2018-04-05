Во время расширенного правительственного совещания, которое прошло в Виннице, и было посвящено вопросам децентрализации и регионального развития, Петр Порошенко заявил, что в Украине нет проблем с безработицей.

"Уже нет проблемы с безработицей. Проблема есть с точностью до наоборот", - сказал президент, говоря о дефиците специалистов, на которое жалуются работодатели.

Он уточнил, что это "средняя температура по палате": где-то негде работать, а где-то на работников охотятся рекрутеры, в том числе и из ЕС после того, как вступило в силу соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза. И Украина стала частью европейского рынка труда.

Видео выступления президента было обнародовано на его официальной странице в Facebook.

Отметим, что в третьем квартале 2017 года официальная безработица была на уровне 8,9%. Тот же показатель за тот же период 2013 года - 6,3%.

Впрочем, с начала минувшего года безработица, по данным Госслужбы занятости Украины, действительно снизилась на один процент.

Напомним, что по данным Госстата, в конце 2017 года в Украине сократилось число работающих граждан.

Как сообщала "Страна", в феврале 2018 года официальный уровень безработицы в Украине увеличился на 1,5% и на 1 марта составил 383,7 тыс. человек.