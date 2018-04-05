Украина подозревает оперативного сотрудника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России в организации теракта возле телеканала "Эспрессо" в октябре 2017 года.

Об этом сообщил на совместном брифинге СБУ и прокуратуры заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко.

Имя россиянина пока не установлено, однако, известны исполнители. Это уроженец Азербайджана Александр Феликсович Григорян, 1974 г.р., уроженец Волыни Игорь Николаевич Лысак, 1980 г.р., а также Михаил Анатольевич Мятных, 1981 г.р.

Двое из них скрываются на территории России, а Мятных арестован по ч.5 ст.27, ч.3 ст.258 (пособничество в совершении теракта), ч.1. ст.263 (незаконное хранение взрывчатки), ч.2 ст.263 (незаконное изготовление взрывчатки) Уголовного кодекса.

Григоряну и Лысаку сообщили о подозрении заочно и объявили в розыск. Им инкриминируют те же статьи, что и Мятных, а дополнительно - еще и ст.112 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь государственного деятеля).

"Организатор преступления - неустановленная личность мужского пола, представитель Генерального штаба Вооруженных сил РФ, который прибыл из РФ в Украину и находился здесь в период с 9 по 11 сентября 2017 года и с 10 по 13 октября 2017 года для организации знакомства Лысака с Григоряном и постановки задачи", - заявил Кононенко.

Во время пребывания в Украине российский военный использовал паспорт гражданина РФ.

Во время расследования СБУ были допрошены 800 лиц, обследованы записи более 112 видеокамер, установленных возле места теракта, проанализированы телефонные звонки 10 тысяч абонентов.

Следствие считает, что целью теракта было убийство депутата Игоря Мосийчука, а также дестабилизация ситуации в Украине.

Вечером 25 октября 2017 года в Киеве на выходе из офиса телеканала "Эспрессо" произошел взрыв, в результате которого погибло двое и получили ранения трое человек, в том числе нардеп Мосийчук и политолог Виталий Бала, которые были сразу же госпитализированы и прооперированы. Также пострадала прохожая. Погибшие - бывший сотрудник МВД юрист Михаил Мормиль и охранник нардепа Мосийчука Руслан Кушнир.

Украинские правоохранители намерены обращаться к России с запросом о выдаче двух подозреваемых.

Ранее "Страна" сообщала, что глава СБУ заявил, что покушение на Мосийчука возле редакции телеканала раскрыто.

Также Мосийчук заявил, что один из участников покушения на него скрывается в Крыму.