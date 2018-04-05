Стали известны подробности сегодняшнего взрыва на полигоне в Кривом Роге. Один из раненых военных потерял ногу. Об этом сообщает Первый городской со ссылкой на представителя оперативного командования "Восток" Евгения Романова.

Уточняется, что учения на полигоне проводили бойцы части 3011 Нацгвардии. Несколько человек устанавливали снаряд в ручной подствольный гранатомет. Боеприпас не вылетел из РПГ и разорвался внутри.

По данным оперативного командования, в больнице находится двое военнослужащих (ранее сообщалось о трех раненых).

По факту инцидента назначена служебная проверка.

Напомним, взрыв прогремел утром 5 апреля во время учений на полигоне 17-й танковой бригады на Макулане в Кривом Роге.

Также "Страна" писала о том, что на рассвете 5 апреля горела Приднепровская ТЭС.