По состоянию на начало апреля 2018 года, в Киеве демонтировано более 50 объектов, которые попали под закон о декоммунизации. При этом декоммунизация в Киеве выполнена не на 100% и некоторые объекты пока еще целы.

Об этом сообщил депутат Киевсовета Александр Пабат со ссылкой на данные горадминистрации.

По его данным, к списку из 47 памятников и памятных знаков, демонтированных в 4 районах столицы с абсолютным лидерством Печерского района, добавились 17 объектов в Шевченковском районе, 8 демонтированных службами Днепровской РГА памятных досок лицам, причастным к голодомору 1932-1933 гг, а так же памятники Ленину с территории предприятий Святошинского района.

"Демонтированные доски были утилизированы из-за многочисленных повреждений при демонтаже, информации, где находятся упомянутые выше "святошинские Ленины" в КГГА нет. К слову, Печерская районная администрация весь демонтированный скарб передала в Государственный музей авиации", - написал депутат и добавил, что план по декоммунизации выполнен не на 100%.

Памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" (Дарницкий район) установлен на месте гибели экипажа и является памятником истории национального значения, имеет охранный статус.

Скульптурная композиция воинам освободителям (Оболонский район). Здесь демонтировали отдельные элементы и установили украинский флаг.

Два объекта в Соломенском районе: барельеф метро Вокзальная, бюст Кудряшову на территории Киевского высшего профессионального училища железнодорожного транспорта.

Шевченковский район представлен: прикрытым Лениным на станции метро Театральная (демонтаж требует проектного решения), памятником Щорсу, бюстом Артему по ул.Е.Телиги, бюстом Чкалову по ул. Олеся Гончара, памятником Кирпоносу в сквере по улице Кирпоноса.

"По состоянию на март переименовано 260 из 2 763 улиц Киева, т.е. каждая десятая улица Киева", - подытожил депутат.

Фото: facebook.com/olexandr.pabat

Также он обнародовал список демонтированных в рамках декоммунизации памятников и памятных знаков.

Фото: facebook.com/olexandr.pabat

Напомним, что в Киеве 457 жителей подписали петицию о введении моратория на 7 лет на переименование существующих улиц.

Как сообщала "Страна", два памятника Ленину продают на аукционе ProZorro. Вождей предлагают поставить в огород.