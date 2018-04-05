В Генеральной прокуратуре допускают освобождение от уголовной ответственности подозреваемого в убийстве "беркутовцев" активиста Евромайдана Ивана Бубенчика. Основанием для этого может стать закон об амнистии участников Революции достоинства.

Об этом заявила заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская, передают "Украинские новости".

"К компетенции суда относится принимать решение по этому закону. Должно быть соответствующее ходатайство, которое суд рассмотрит. Во всяком случае у Бубенчика будет такая возможность", - заявила она.

Стрижевская также не исключает, что соответствующее ходатайство подаст Генпрокуратура.

Ранее Генпрокуратура сняла с участника Евромайдана Бубенчика подозрение в умышленном убийстве и отозвала ходатайство об аресте.

Напомним, что по данным следствия, утром 20 февраля 2014 на Майдане Независимости Бубенчик совершил три прицельных выстрела из охотничьего карабина "Сайга М3", повлекшие смертельное ранение прапорщика ВВ (бедренная артерия, смерть в результате массивной кровопотери); смертельное ранение прапорщика милиционера "Беркут" (живот, внутренние органы, смерть в результате массивной кровопотери); ранение майора ВВ тяжкое телесное повреждение (плечо (сквозное) и грудной клетки.

Ранее "Страна" писала о том, что прокуратура отозвала ходатайство о мере пресечения для стрелка Бубенчика, суд согласился.

Также мы сообщали, что второй подозреваемый по делу об убийстве "беркутовцев" скрывается в Польше.