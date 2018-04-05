Под Верховной Радой около 200 студентов Национального медицинского университета им. Богомольца устроили митинг с требованием отменить приказ Минздрава об увольнении ректора университета Екатерины Амосовой.

Об этом сообщает "Укринформ".

Студенты проводят акцию на площади Конституции возле парламента, импровизируя погребальную процессию. Они одеты в длинные черные плащи, в руках держат черные зонтики, перед ними таблички с надписями: "Высшее медицинское образование", "Автономия вузов", "Охрана здоровья". Перед табличками, перевязанными черными лентами, стоят лампадки и возложены красные гвоздики.

"Мы уже доходим до крайностей и мы уже под Верховной Радой. Мы надеемся, что нас депутаты услышат, разберутся в этой ситуации, потому что на заседании Комитета по охране здоровья было принято решение о недоверии и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун", - сказал журналистам один из студентов-организаторов акции.

Среди требований митингующих - отменить действия Минздрава относительно увольнения ректора университета и возобновить Амосову на должности, отменить проверки высшего учебного заведения.

Министерство здравоохранения определило 11 апреля как дату сдачи экзамена "Крок 1" для студентов-стоматологов медуниверситета им.Богомольца, который должен был состояться еще 20 февраля. Минздрав после срыва в медуниверситете 20 февраля экзамена "Крок 1. Стоматология" отстранил от исполнения обязанностей ректора вуза Екатерину Амосову. Студенты-стоматологи НМУ единственные из 13 вузов, для которых не состоялся лицензионный экзамен.

По данным министерства, руководство медуниверситета не начало переговорную процедуру и не заключило договор с Центром тестирования на проведение лицензионных экзаменов "Крок", сорвав проведение обязательного лицензионного экзамена.

Ранее "Страна" сообщала, что Комитет Рады призывает отправить Супрун в отставку.

Также в Минздраве окончательно уволили ректора университета Богомольца Амосову.