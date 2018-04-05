Верховная Рада намерена освободить религиозные организации от уплаты административного сбора при государственной регистрации.

За принятие за основу законопроекта №6642 проголосовали 237 депутатов при минимально необходимых 226, передает пресс-служба ВР.

Соответствующие изменения вносятся в закон "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований".

Согласно пояснительной записке, действующая редакция данного закона не предусматривает уплату админсбора религиозными организациями, однако в то же время не содержит четкой нормы о полном освобождении от уплаты админсбора, что содержит в себе коррупционные риски.

Также законопроект предусматривает отмену обязательства нотариального заверения документов, на основании которых осуществляется регистрация и изменение сведений о религиозных организациях.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховный суд запретил украинцам отказываться от ID-карточек по религиозным убеждениям.

Также Филарет обсудил с Правым сектором "переход общин в состав Киевского патриархата".