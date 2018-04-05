Нардепы хотят разрешить религиозным организациям не платить админсбор
Верховная Рада намерена освободить религиозные организации от уплаты административного сбора при государственной регистрации.
За принятие за основу законопроекта №6642 проголосовали 237 депутатов при минимально необходимых 226, передает пресс-служба ВР.
Соответствующие изменения вносятся в закон "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований".
Согласно пояснительной записке, действующая редакция данного закона не предусматривает уплату админсбора религиозными организациями, однако в то же время не содержит четкой нормы о полном освобождении от уплаты админсбора, что содержит в себе коррупционные риски.
Также законопроект предусматривает отмену обязательства нотариального заверения документов, на основании которых осуществляется регистрация и изменение сведений о религиозных организациях.
Ранее "Страна" сообщала, что Верховный суд запретил украинцам отказываться от ID-карточек по религиозным убеждениям.
Также Филарет обсудил с Правым сектором "переход общин в состав Киевского патриархата".