В четверг, 5 апреля, начался совместный брифинг руководства СБУ и Прокуратура Киева относительно последних результатов расследования теракта у редакции "Эспрессо TV"с нардепом Игорем Мосийчуком.

По данным прокуратура, версия покушения на Мосийчука была основной в расследовании теракта.

В ходе расследования было опрошено более 800 человек. На пути отхода преступников было обработано 112 камер наблюдения. Также было отслежено более 10 000 телефонных звонков.

Следствие выяснило, что взрывное устройство было сделано на базе обычной автомобильной сигнализации.

Работники СБУ уже в декабре получили информацию о тех, кто мог иметь отношение к теракту. По их данным, двое подозреваемых, Лысак и Григорян, находятся на территории России. Третий подозреваемый - задержан. Ему объявлено о подозрении. Он находится в СИЗО.

Целью теракта было покушение на Игоря Мосийчука. По данным правоохранителей, подозреваемые получили вознаграждение за это со стороны Генштаба РФ.

Украинские правоохранители намерены обращаться к России с запросом о выдаче двух подозреваемых.

Как сообщала "Страна", ранее глава СБУ заявил, что покушение на Мосийчука возле редакции телеканала раскрыто.