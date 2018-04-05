На этой неделе в США собираются ввести санкции против российских олигархов так называемого "кремлевского списка" из-за вмешательства в выборы американского президента в 2016 году.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на два источника, которые рассказали, что о новых ограничительных мерах будет объявлено 5 апреля.

Ведение этих ограничений станет следующим шагом после того, как 15 марта США одобрили введение санкций против 19 человек и пяти компаний, в том числе и в отношении российских разведывательных служб из-за кибератак.

Еще четыре собеседника Reuters сообщили, что санкции будут введены в соответствии с Законом "О противодействии противникам Америки", который также известен как CAATSA. Документ был одобрен республиканцами и демократами, которые стремились наказать Россию за аннексию Крыма, участие в сирийской гражданской войне и вмешательства в президентские выборы США.

В Белом доме и Минфине США не стали комментировать, планируют ли они вводить санкции этой неделе.

Ранее "Страна" писала о том, что спецпрокурор США Мюллер санкционировал действия против трех российских олигархов .

Также мы сообщали, что прокурор Мюллер отстоял в суде право расследовать украинский след в деле Манафорта.