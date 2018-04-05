Глава южнокорейской биржи криптовалют Coinnest Ким Ик Хван был задержан по подозрению в мошенничестве.

Об этом сообщает UBR.ua со ссылкой на СМИ Южной Кореи.

Это первое задержание руководства компании, работающей в сфере обращения криптовалют. Вместе с руководителем также задержали еще одного сотрудника.

Прокуратура подозревает руководство биржи криптовалют в том, что они переводили криптовалюту с кошельков своих клиентов на собственные счета.

Биржа Coinnest была одной из трех компаний, в которой прокуратура страны проводила проверки. Задержание руководства биржи не повлияло на работу сайта. Он работает в штатном режиме. Это пятая по величине площадка криптовалют в стране.

Напомним, что власти Южной Кореи отложили на неопределенный период запрет с операциями по криптовалютам.

Как сообщала "Страна", в Южной Корее найден мертвым чиновник, который занимался регулированием криптовалют.