Коммунальное предприятие "Киевпастранс" получило партию новых низкопольных трамваев "Электрон T5B64" повышенной комфортности с пониженным уровнем вибрации и шума, системой кондиционирования салона и кабины водителя. Об этом сообщается на сайте предприятия.

"Специалисты предприятия вместе с представителями завода-производителя "Электронтранс" уже завершили все необходимое оформление подвижного состава и начали их испытания на линии скоростного трамвая", - говорится в сообщении.

Фото: kpt.kiev.ua

Как уточняют в ведомстве, вагоны также оборудованы видеонаблюдением, информационной системой звукового информирования извне, пандусом и местами для людей с инвалидностью.

"Кроме приобретения новых вагонов, продолжаем капитально ремонтировать и станции Борщаговской линии. Уладили все технические аспекты, поэтому в текущем месяце готовы представить станцию "Генерала Потапова", в этом году завершим реконструкцию и остальных станций по маршруту "ул.Старовокзальная "- ст. "Кольцевая дорога", - отметил генеральный директор КП" Киевпастранс "Дмитрий Левченко.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве трамвай врезался в припаркованный на улице автомобиль Lexus.

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