Из-за госпитализации 80-летней Эдиты Пьехи, которая попала в больницу с обострением бронхита, будут отменены ее ближайшие концерты.

Об этом сообщает "Российская газета".

7 апреля в Екатеринбурге должно было состояться сольное выступление артистки в "Окружном доме офицеров".

9 апреля концерт был запланирован в Челябинске, в ДК Железнодорожников.

"К сожалению, заявленные на 7 и 9 апреля концерты не состоятся в связи с болезнью Эдиты Станиславовны", - сообщили организаторы концертов.

Фото: google.com.ua

Эдита Пьеха является обладательницей французского ордена "За укрепление мира искусством", а также ряда других наград. К 1976 году певица выступала вместе с коллективом "Дружба", затем - со своим собственным ансамблем. 31 июля 2017 певица отпраздновала юбилей - тогда ей исполнилось 80 лет.

Как сообщала "Страна", ранее популярная певица Селин Дион отменила серию концертов в Лас-Вегасе из-за проблем со здоровьем.