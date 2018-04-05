Пьеха отменила ближайщие концерты после того, как слегла с бронхитом
Из-за госпитализации 80-летней Эдиты Пьехи, которая попала в больницу с обострением бронхита, будут отменены ее ближайшие концерты.
Об этом сообщает "Российская газета".
7 апреля в Екатеринбурге должно было состояться сольное выступление артистки в "Окружном доме офицеров".
9 апреля концерт был запланирован в Челябинске, в ДК Железнодорожников.
"К сожалению, заявленные на 7 и 9 апреля концерты не состоятся в связи с болезнью Эдиты Станиславовны", - сообщили организаторы концертов.
Фото: google.com.ua
Эдита Пьеха является обладательницей французского ордена "За укрепление мира искусством", а также ряда других наград. К 1976 году певица выступала вместе с коллективом "Дружба", затем - со своим собственным ансамблем. 31 июля 2017 певица отпраздновала юбилей - тогда ей исполнилось 80 лет.
Как сообщала "Страна", ранее популярная певица Селин Дион отменила серию концертов в Лас-Вегасе из-за проблем со здоровьем.