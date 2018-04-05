Экстренные мероприятия по ремонту теплосети города обойдутся киевскому городскому бюджету в 4 млрд гривен.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

Он заявил, что в апреле закончилось действие договора с "Киевтеплоэнерго" об аренде теплового хозяйства города. Не смотря на то, что сотрудничество длилось 17 лет, в связи с многочисленными жалобами горожан на качество работы компании было принято решение не продлевать действие договора.

Кличко заявил, что "Киевтеплоэнерго" регулярно срывала план по ремонту теплотрасс. В итоге теплосеть Киева остается в критическом состоянии - только за прошедший сезон специалистам пришлось ликвидировать 400 аварий.

"Тепловое хозяйство Киева в настолько запущенном состоянии, что только первоочередные ремонтные работы обойдутся в 4 млрд гривен. Сразу после завершения текущего отопительного сезона город начнет подготовку к следующему: главное задание - замена самых аварийных участков сети, которые могут стать причиной сбоев с теплоснабжением", - заявил Кличко.

В частности, уточнил мэр, ремонтироваться будут отдельные участки теплосетей в Оболонском районе, части Шевченковского района и на Подоле.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве из-за аварии в Дарницком районе без тепла остались 170 домов.

Также в Киеве 15 жилых домов сидят без тепла из-за аварий на трубопроводах.