На Днепропетровщине сегодня утром, 5 апреля, трое военнослужащих подорвались на гранате. Инцидент произошел около 08:40 на полигоне 17-й танковой бригады, расположенном в Кривом роге в районе Макулана (военный городок).

Об этом сообщает Первый городской.

По предварительной информации, на полигоне проходили учения. Военные подорвались на гранатах, которые у них были при себе для проведения тренировки.

Все трое получили серьезные ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы.

Ранее "Страна" писала о том, что на Донбассе военный погиб из-за неосторожного обращения с боеприпасами.

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