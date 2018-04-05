Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оставило в силе решение Национального антидопингового центра Украины по дисквалификации защитника "Шахтера" Дарио Срны на 17 месяцев за употребление допинга.

Об этом сообщает Football24.

"WADA решило не апеллировать по этому делу. Тем не менее, национальная антидопинговая организация и ФИФА имеют право воспользоваться апелляцией, если это позволяет сделать дедлайн по подаче апелляции", - сказано в сообщении WADA.

Срок дисквалификации будет исчисляться со дня забора пробы, то есть с 22 марта 2017 года. В таком случае, срок дисквалификации хорвата истекает 22 августа 2018 года. К тренировкам игрок может приступить 22 июня.

По этому решению могла быть подана апелляция в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, но пока неизвестно, воспользовалась ли одна из сторон этой опцией.

Контракт Дарио Срны с "Шахтером" истекает 30 июня 2018 года. О его продлении пока не сообщалось.

Ранее "Страна" сообщала о Лиге чемпионов: Дарио Срна не поможет "Шахтёру" до конца сезона.

Также Дарио Срна предоставил Антидопинговому центру всю необходимую информацию.