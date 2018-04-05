В Одессе врач психбольницы требовал взятку у женщины за размещение отца
В Одессе один из врачей коммунального предприятия "Одесский областной медицинский центр психического здоровья" требовал взятку за помещение пациента в больницу.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
Сотрудники областной прокуратуры совместно с работниками СБУ и следователями Главного управления Нацполиции области поймали врача "на горячем".
Сообщается, что медицинский работник требовал у обратившейся женщины и получил от 1000 долларов взятки за помещения в больницу отца и дальнейшее оформление документов для проведения экспертизы.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 354 УК Украины (подкуп работника предприятия, учреждения, совмещенный с вымогательством), который осуществляет прокуратура Одесской области.
Напомним, что чиновника секретариата Кабмина поймали на взятке в первый день работы на новой должности.
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