Украина вовремя получит американские переносные противотанковые ракетные комплексы "Javelin".

Об этом рассказал министр обороны Украины Степан Полторак в интервью "Урядовому курьеру".

"США одними из первых поддержали нас в стремлении защитить свой суверенитет, и эта помощь очень важна и эффективна. Да, мы ожидаем от США "Javelin", и они будут у нас вовремя - тогда, когда все будет готово для этого. Ни на день раньше, но и ни днем ​​позже", - сказал Полторак.

По его словам, украинские силы будут иметь противотанковые ракетные и антиснайперские комплексы, средства электронной борьбы и воздушной обороны и некоторые другие вещи.

"Путин недавно заявил о наличии у российской армии новых образцов вооружений, в частности ракет. Риторика ежегодного отчета Путина свидетельствует, что вектор внешнеполитической деятельности РФ - агрессия. Поэтому решение Вашингтона о предоставлении нам вооружений в такой ситуации трудно переоценить", - добавил министр.

При этом он добавил, что украинский оборонно-промышленный комплекс также наращивает мощности, и отдельные образцы украинской военной техники, оружия и оборудования способны конкурировать даже с лучшими мировыми образцами.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко поблагодарил Трампа за Javelin для Украины.

Также власти США впервые официально подтвердили продажу Украине Javelin.

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