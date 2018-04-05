На сегодняшнем суде об избрании меры пресечения львовянину Ивану Бубенчику, которого подозревают в убийстве двух правоохранителей на Майдане 20 февраля 2014 года, прокурор отозвала ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому.

Такую просьбу она заявила во время заседания, онлайн-трансляцию которого ведет "Страна".

Причиной этому послужила необходимость изменить статью. На 17:00 активиста Евромайдана Ивана Бубенчика пригласили в прокуратуру на вручение нового подозрения.

Печерский суд утвердил ходатайство прокуратуры.

Напомним, что по данным следствия, около с 7 до 8:00 утра 20 февраля 2014 на Майдане Независимости Бубенчик совершил три прицельных выстрела из охотничьего карабина "Сайга М3" повлекшие смертельное ранение прапорщика ВВ (бедренная артерия, смерть в результате массивной кровопотери); смертельное ранение прапорщика милиционера "Беркут" (живот, внутренние органы, смерть в результате массивной кровопотери); ранение майора ВВ тяжкое телесное повреждение (плечо (сквозное) и грудной клетки.

"Страна" разбиралась, почему прокуратура вдруг решила привлечь Ивана Бубенчика к ответственности за убийства "беркутовцев" в феврале 2014 года.