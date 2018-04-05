На Ивано-Франковщине качели убили 15-летнюю девочку
Трагедия произошла в Коломые Ивано-Франковской области. Здесь 15-летняя девочка погибла, получив удар детскими качелями по голове.
Об этом сообщает управление гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.
"04.04.2018 г. около 18:32 в г. Коломыя возле городского озера на детской площадке обнаружено тело гр. 2002 г. р., жительницы с. Выжний Березов Косовского района, которая получила травму головы в результате удара детскими качелями", - говорится в сообщении.
Уточняется, что погибшая от травмы головы девочка-подросток училась на первом курсе ПТУ №10 в Коломые.
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