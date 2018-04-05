Сегодня ночью, 5 апреля, в Киеве на Виноградаре произошла массовая драка возле ночного клуба, один человек оказался ранен.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Драка произошла около 23:00 на проспекте Свободы, 26 у кафе "Кавказ". По предварительной информации, в "стенка на стенку" принимало участие больше чем 10 мужчин (7 мужчин с одной стороны и 3 с другой).

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Закончилась драка ударом ножом. Пострадавшему мужчине сразу стало плохо и его занесли в кафе. Врачи скорой сообщили, что у мужчины проникающее ранение под ребром. Пострадавшего срочно госпитализировали.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Что именно мужчины не поделили между собой и почему начался конфликт неизвестно. Все мужчины с места происшествия скрылись.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве банда подростков ограбила продюсера ТВ-канала, а затем напала на охранника супермаркета. Фото, видео.

Также в Киеве мужчина кухонным ножом ранил охранника торгового центра.