Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков, который ранее заявил о готовности выступать в Крыму и на Донбассе, не намерен нарушать территориальную целостность Украины ради концертов в аннексированном Крыму.

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

При этом музыкант готов отправиться на гастроли, "если будет возможность играть в Крыму, не нарушая признанных границ".

"Мы не собираемся нарушать существующие и признанные всем миром границы. С начала цивилизации существуют договоренности между странами и народами, и пренебрегать этими договоренностями – расшатывать устои цивилизации. Но мы уверены, что все люди имеют право слушать музыку, которая им нужна, а значит разумные политики любой страны, заботящиеся о своем народе, способны это признать и изобрести возможность донести музыку до людей", - ответил изданию музыкант.

Как сообщала "Страна", Борис Гребенщиков не будет судиться с режиссером Серебренниковым из-за трактовки своего образа.