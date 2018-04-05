В марте этого года физлица продали валюты на $104,9 млн больше, чем купили.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Население купило у банков и финкомпаний в марте валюты на $715,8 млн, а продало - на $820,7 млн.

В феврале превышение продажи над покупкой составляло всего $18,6 млн.

Непосредственно долларов США население купило на $555,6 млн, а продало - $634,6 млн. Сальдо продажи долларов составило $79 млн.

Суммарно за январь-март финансовые учреждения выкупили у населения $380,8 млн.

В НБУ сообщили о том, что регулятор выкупил на межбанке $757 млн с начала 2018 года. В январе-марте НБУ выкупил на межбанке валюты на $1,187 млрд, а продал - на $430,8 млн.

Наибольшим позитивное сальдо сделок купли-продажи валюты было в феврале - $397 млн. В марте оно составило $376 млн, а в январе было отрицательным - $15,9 млн.

Ранее "Страна" сообщала, что НБУ станет по-новому влиять на курс доллара в Украине.

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