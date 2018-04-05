Комитет защиты журналистов (CPJ) призывает украинские власти вернуть паспорт гражданину Голландии азербайджанского происхождения Фикрату Гусейнову, а также выполнить постановление окружного суда от 2 апреля о том, что журналиста не должны экстрадировать в Азербайджан и ограничивать его передвижение.

Об этом сообщается на сайте CPJ.

По данным Комитета защиты журналистов, паспорт Гусейнова забрал киевский прокурор Сергей Остапец. Телефонные звонки CPJ в киевскую областную прокуратуру остались без ответа.

Координатор программы CPJ в Европе и Центральной Азии Нина Огнянова отметила, что "Украина не должна подчиняться требованиям авторитарного режима Азербайджана".

Азербайджанский оппозиционный журналист, гражданин Нидерландов Фикрет Гусейнов 2 апреля заявил, что прокуратура не выдает ему паспорт, тогда как суд отказал в экстрадиции.

Напомним, в октябре 2017 года в аэропорту "Борисполь" задержали оппозиционного азербайджанского журналиста - Фикрата Гусейнова.

Впоследствии суд арестовал Гусейнова на 18 суток, но уже через 2 недели адвокаты добились освобождения журналиста из-под стражи:суд отпустил Гусейнова на поруки депутата Николая Княжицкого и директора Адвокатского центра в Украинском Хельсинском союзе по правам человека Бориса Захарова.

Также мы сообщали, что утром 3 апреля суд в Киеве решил не продлевать меру пресечения азербайджанскому оппозиционному журналисту Фикрату Гусейнову, которого требует выдать Азербайджан.