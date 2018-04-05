Сегодня суд собирался избрать меру пресечения львовянину Ивану Бубенчику. Его подозревают в убийстве двух правоохранителей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Поводом для уголовного преследования послужили признания самого Бубенчика два года спустя после событий на улице Институтской. Он рассказал, как стрелял по "беркутовцам" в нескольких интервью.

Дело Бубенчика ставит под вопрос версию о том, что восставшие на Майдане были безоружной мишенью силовиков. Поэтому оно уже вызвало серьезный переполох и среди политиков, и внутри бывшего майданного актива.

Наверное, поэтому, Генпрокуратура поменяла коней на переправе - сменила группу обвинителей на процессе и сегодня, 5 апреля, отозвала ходатайство о взятии Бубенчика под стражу. Видимо, будут менять ему статью на более легкую.

"Страна" проследила за событиями из Печерского суда в режиме онлайн.

Дело Бубенчика. Прямая трансляция

10:43 Итак, теперь ждем пяти часов вечера - тогда и узнаем, что на этот раз будут вменять стрелку с Майдана.

10:40 Прокурору задают вопрос, как получилось, что в текущей редакции подозрения Бубенчик де-факто является провокатором расстрелов на Майдане - он начал стрелять раньше, чем силовики. Стрижевская говорит, что не комментирует "чужих" подозрений.

10:37 Стрижевская дает брифинг. "Подозрение, объленное 3 апреля, является недостаточно обоснованным". Но что именно будет инкриминировано Бубенчику в 17:00 - не разглашает. Однако подтверждает, что будет снова суд по избранию меры пресечения.

10:31 Суд вернулся и удовлетворил ходатайство Стрижевской. Предыдущее ходатайство ГПУ о взятии Бубенчика под стражу отменено. Готовится новая "пидозра".

10:25 Парасюк, Деревянко и Семенченко шепчутся.

10:21 Судья удалился в совещательную комнату.

10:18 Прокурор Стрижевская отзывает ходатайство об избрании меры пресечения Бубенчику. Говорит, что будут менять статью. На 17:00 Бубенчика пригласили в генпрокуратуру на вручение новой "пидозры".

10:12 На суд пришли нардепы Парасюк, Семенченко, Деревянко. Видно, будут брать на поруки.

10:00 У Бубенчика поменялся прокурор. На его месте сидит зам Юрия Луценко Анжела Стрижевская. Как и говорил генпрокурор вчера, когда менял группу прокуроров по делу майдановца.

Напомним, группа следователя по делам Майдана Сергея Горбатюка пыталась вменить Бубенчику убийство, но Луценко, после поднявшейся волны неодобрения со стороны национал-патриотов, решил поменять статью.

09:45 Под Печерским судом уже несколько автобусов Нацгвардии.