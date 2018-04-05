Супруга королевы Великобритании Елизаветы ІІ, герцога Эдинбургского Филиппа успешно прооперировали.

Об этом проинформировал Букингемский дворец, сообщает ВВС.

Отмечается, что 96-летний принц чувствует себя хорошо и "находится в хорошем расположении духа" после хирургического вмешательства по эндопротезированию тазобедренного сустава.

Ожидается, что он еще несколько дней будет оставаться в лондонской больнице короля Эдуарда VII.

Герцог Эдинбургский является покровителем, президентом и членом свыше 780 организаций.

Ранее "Страна" сообщала, что муж королевы Елизаветы сходит на военный парад перед тем, как отойти от королевских обязанностей.

Также муж британской королевы 96-летний принц Филипп отходит от дел. Принц Филипп отошел от исполнения своих монарших обязанностей в августе 2017 года и уже не будет принимать активного участия в государственных мероприятиях. Королева Елизавета ІІ поддержала это решение супруга.