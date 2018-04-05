Вечером, 4 апреля, в Новоград-Волынском неизвестный ранил из огнестрельного оружия 45-летнего местного предпринимателя и городского депутата.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Инцидент произошел около 20:10, когда бизнесмен выходил из помещения спортивного клуба. Неизвестный в балаклаве несколько раз выстрелил в свою жертву. В результате чего предприниматель получил проникающие огнестрельные ранения плеча и непроникающее грудной клетки.

Пострадавшего срочно госпитализировали. Начато уголовное производство по факту покушения на убийство, проводятся мероприятия для установления личности стрелка.

По данным местного сайта 04141.ua, пострадал депутат Новоград-Волынского городского совета Олег Ващенко.

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