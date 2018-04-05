В четверг, 5 апреля, арестованную Надежду Савченко, которая ранее обнародовала обращение, поверят на полиграфе (детектор лжи - Прим.Ред.).

Об этом сообщается на официальной странице нардепа в Facebook.

В 10:00 Надежду Савченко должны доставить в Киевской научно-исследовательский институт судебных экспертиз для проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа.

При этом адвокаты заявили, что до сих пор не получили материалы производства для ознакомления.

Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia

В последних числах марта Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Шевченковского райсуда столицы, который 23 марта арестовал Надежду Савченко на два месяца без права внесения залога.

Напомним, что адвокаты Савченко готовятся опровергнуть "пидозру" по шести статьям.

Как сообщала "Страна", адвокат Савченко Виктор Чевгуз заявил о самоотводе, поскольку специализируется по уголовным, а не политическим делам.