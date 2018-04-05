Сегодня в четыре утра произошел пожар на Приднепровской ТЭС. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает местное издание "Информатор".

"Полиция проезжала мимо Приднепровской ТЭС и заметила на ее территории клубы огня. Что-то вспыхнуло, но взрыва не было. Полиция сразу же подъехала на КПП предприятия, сообщила о происшествии, но охрана уже была проинформирована. Они оповестили руководство предприятия и вызвали на место ГосЧС. Версия о теракте на данный момент не подтверждается", - рассказал лейтенант полиции Егор Егорин.

В связи с тем, что данное предприятие является охраняемым объектом, вход на территорию тепловой электростанции строго запрещен. Полиция смогла осмотреть лишь прилегающие территории. Никакие подозрительные объекты и личности выявлены не были.

Фото: dp.informator.ua

На место пожара также приехали "скорая "и оперативно-спасательная служба. По предварительной информации, горит открытое распределительное устройство.

В свою очередь в ГосЧС сообщают, что прибыв на место, пожарные установили, что пожар возник в металлическом трансформаторе тока типа ТФЗМ-330.

Видео: youtube.com

Пожар локализовали в 4:43 и ликвидировали в 4:55. Для тушения пожара было задействовано 50 человек и 10 единиц пожарно-спасательной техники ГУ ГосЧС. Пострадавших в пожаре нет. Причины происшествия выясняются правоохранительными органами.

Ранее "Страна" сообщала, что на электростанции под Киевом прогремел взрыв. Есть пострадавшие.

Также в Китае произошла авария на ТЭС, число погибших выросло до пяти.