Лондон заявил, что установил место, где в России было произведено вещество, которым в Солсбери отравились бывший сотрудник ГРУ и британский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Об этом пишет газета Times.

"Силы безопасности считают, что они определили местоположение секретной российской лаборатории, которая произвела боевое отравляющее вещество, которое использовалось в Солсбери", - утверждают авторы.

При этом, как отмечает издание, о том, что вещество российского производства, было известно уже к первому заседанию антитеррористической структуры Cobra, на котором об этом было объявлено. О существовании лаборатории было якобы известно заранее.

Причем издание, ссылаясь на источники, утверждает, что место производства было определено "на основе научного анализа и разведывательных данных". При этом ранее использовавшуюся формулировку "с большой долей вероятности" источник газеты заменил на "с подавляющей степенью вероятности", оговорившись, однако, что в этом "нет 100-процентной уверенности".

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на руководителя британской химической лаборатории Портон-Даун Гэри Эйткенхэда сообщил, что ученые не смогли определить, была ли Россия страной происхождения вещества, использованного в Солсбери.

"Мы смогли определить, что это "Новичок", определить, что это боевое нервнопаралитическое вещество. Мы не определили его точный источник, но мы предоставили научную информацию правительству, которое затем использовало ряд других источников, чтобы сделать выводы", - сказал Эйткенхэд.

Ранее "Страна" сообщала, что МИД Великобритании удалил сообщение, что Новичок для Скрипаля произвели в России.

Также Россия созывает заседание Совбеза ООН по делу об отравлении Сергея Скрипаля.